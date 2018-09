Eesti üks rikkamaid mehi müüs tehase poolakatele

Valmos kuulus Kaamos Gruppi, mille suuromanik on Kaido Jõeleht, kes oli mullu Eesti rikaste topis 25. kohal ning tema vara väärtuseks hinnati 85 miljonit eurot. Kuigi tehingu hinda ei avalikustata, kinnitasid asjatundjad Äripäevale, et tegu on TOP 10 tehinguga sellel aastal.