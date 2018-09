Amazoni väärtus ületas triljon dollarit ja sihikul on Apple

E-kaubandushiiglase aktsia hind tõusis kauplemispäeva jooksul kohati peaaegu kaks protsenti, viies hinna vahepeal 2050,50 dollarini tüki kohta. Kauplemispäeva lõpuks jäi aktsia hind aga 2039,51 dollari peale, mille näol on tegu 1,3-protsendise tõusuga. Triljoni dollari väärtusest jäi lõpuks siiski natukene puudu.

Apple ületas triljoni dollari piiri teisel augustil, kuid enamus majandusanalüütikuid paistavad hetkel uskuvat, et Amazon läheb iPhone'i tootjast peagi mööda. Kui Apple'il kulus triljoni dollarini jõudmiseks 38 aastat, siis Amazon tegi sama 21 aastaga. Apple'i nutiseadmete müük läheb küll hästi, kuid Amazon on laienenud kiiresti suurde hulka erinevatesse sektoritesse, mis muudab nende sissetulekud palju mitmekülgsemaks.

Lisaks jaekaubandusele matab Amazon hetkel suuri rahasid pilveandmetöötlusse ja voogedastusteenusesse, millelt saadud tulud ületavad juba praegu e-kaubandusäri. JPMorgani andmetel moodustasid pilveteenused teises kvartalis kõigist Amazoni tuludest 55 protsenti, mida on üle poole.

Apple'i aktsia on tõusnud selle aasta jooksul umbes 35 protsenti, samal ajal kui Amazoni aktsia on tõusnud kogunisti 74,5 protsenti. Eelarveaasta lõppeb septembris ning Thompson Reuters prognoosib Apple'ile 14,9-protsendist käibekasvu. See kahvatub Amazonile prognoositava 32-protsendise käibekasvuga.