Kiire kasvuga siidritootjad tõmbavad õunaaiad tühjaks

«Jaanihanso vajab Eesti õunu!» seisab möödunud pühapäevast Facebookis levival siidritootja üleskutsel, mida esimese ööpäevaga nägi 15 000 inimest. 2013. aastat siidritootmisega tegeleva Jaanihanso omaniku Alvar Roosimaa sõnul plaanib siidrivabrik sel aastal pressida vähemalt 100 tonni õunu.

Kuigi Pärnu- ja Raplamaa piiril tegutsev ettevõte peaks sel aastal saama esimese arvestava saagi ka oma 2015. aastal istutatud maheaiast – kus on üle 5000 õunapuu –, jätkatakse nii sel aastal kui ka edaspidi senist «tavaliste hiliste heade Eesti õunte» kokkuostmist.

«Meie põhimõte on hankida õunad nii lähedalt oma vabrikule, kui vähegi võimalik, aga oleme rõõmsad kõikide Eesti õunte üle,» sõnas siidritootja, kes toodab keskmiselt 100 000 erineva suurusega pudelit aastas ja lisaks ka vaadisiidrit.

Mahud kasvavad kõigil

Seda, et sel aastal kuluvad kõik õunad marjaks ära, kinnitab nii mõnigi teine Pärnumaal tegutsev tootja. «Meil on ka niimoodi, et võiks rohkem olla. Selles mõttes ei ole väga hea õunasaak, ikka juurde on vaja,» rääkis Piesta Kuusikaru talu perenaine Külli Eller.

Piesta Kuusikaru talu perenaine Külli Eller FOTO: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Kuigi nemad on seni tootnud alkoholivabasid õunajooke – ja eestlastele enim teada oma õunamahla poolest –, siis sarnaselt Jaanihansole on ka nende oma õunaaed veel liiga noor, et saaki anda. «See, et meil oma õuntest ei piisa, ei ole mingi uudis, see on plaanipärane. Puud ei kannagi veel niipalju,» selgitas ta.

Nii ostabki ettevõte enamuse õuntest sisse. Elleri sõnul on näha, et õunasaak on sel aastal piirkonniti erinev olnud. «On teatud kohti, kus on puud lookas ja kõik on tore, ja on kohti, kes väga tugevalt kannatasid kuiva käes,» kirjeldas ta. Kuigi viimase üle kaevatakse palju näiteks Viljandimaal, siis näiteks Piesta Kuusikaru talu lähinaabruses Vändra kandis, on hea saak.

Tootjal endal õunaaias kastmissüsteemi veel ei ole, võetakse see investeering tõenäoliselt lähiajal ette. «Kui oleks kandeeas aed, siis oleks olnud väga hirmus nädalate viisi seda põuda vaadata,» põhjendas Eller. Kui mullu kogus Kuusikaru talu 36 tonni toorainet, siis sel aastal on eesmärgiks seatud 50 tonni.

«Praegu oleme intensiivselt tegelenud selle nimel, et endale vajalikud kogused kätte saada. Ongi vaja olnud ka uusi hankijad otsida ja proovida seniste koostööpartneritega suuremate koguste osas läbi rääkida,» sõnas Eller. Küll aga ütleb ta, et see on loogiline, kui ettevõte on kasvufaasis.

Olukorraks ettevalmistunud

Oma kindlad partnerid on samuti Pärnumaal, 2014. aastast tegutseval Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalul, kes on kindel, et saab selleks eesmärgiks seatud toorme mahu kätte. «Mul on aastate jooksul välja kujunenud partnerid, kellelt me saame õunu osta,» kirjeldas talu omanik Karmo Haas.

Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu omanik Karmo Haas FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS