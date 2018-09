Taavi Rõivas liitus Leedu krüptoiduga

Rõivasest sai ettevõtte nõukogu liige. Lympo sõnul on nende missioon panna inimesed rohkem sportima ja aktiivset eluviisi harrastama. Rõivas säutsus Twitteris, et tal on hea meel aidata üht Baltikumi kõige lootustandvamat startup’i, vahendab Coindesk.