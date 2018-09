Peeter Koppel: ettevõtlusega alustamist ei saa siduda majandustsükli faasiga

Jah, teatud laadi ärisid võib kergelt ülekuumenev majanduskeskkond tõepoolest vahetult mõjutada läbi teatud buumi-ilmingute, nagu probleemid tööjõu või -distsipliiniga.

Jah, kapitali tööle rakendamine tsükli põhjas, kui paljudel on hirm, kapital otsakorral või likviidsusega kehvasti, annab tihtipeale kapitalile tavapärasega võrreldes pehmelt-öeldes kenamat tootlust.

Ent selliste nüanssidega arvestamine eeldab seda, et äri iseloom ongi majandustsükli faasi (täpne) tabamine, sellest osa saamine ja selle võimendamine.

Ma julgen sügavalt kahelda, kuivõrd paljud alustajad selliste mõtteharjutustega üldse tegelevad. Lisaks on praeguste tsükli faasiga seotud hirmude ankruks ennekõike see, mis toimus ca kümmekond aastat tagasi.

Sealjuures ei pöörata just liigselt tähelepanu sellele, et seni pole veel ükski kriis kordunud täpselt sama mustri järgi, mis eelmine. Seda enam, et majanduspoliitika ohjajate kaootilised improvisatsioonid on loonud sedavõrd suures koguses moonutusi, et järgmine kriis ei pruugi eelmisega isegi mitte riimi minna.

Seega esimene eeldus äri alustamisel võiks minu hinnangul olla see, et tegemist on just pikema projektiga, mis võiks üle elada mitu majandustsüklit. See tähendab seda, et ka selle alustamiseks ei tule paremat aega kui täna, sest tsükli tippe ja põhju suudetakse tabada ainult kogemata, või siis hoopiski takkajärele.

Oluline on ka see, et ettevõtluseni jõudmiseks tuleb käia sageli pikk ning konarlik tee ning see, mis muidu võib praeguses tsükli faasis tunduda eriti magusana, ei pruugi seda olla enam siis, kui mingite reaalsete väljunditeni jõutakse.