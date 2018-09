Danske kaotas ühe tunniga 1,6 miljardit oma väärtusest

Danske turuväärtus kukkus Taani börsil esimese kauplemistunniga üle 6 protsendi ehk 1,6 miljardi euro võrra, pärast Financial Timesi uudist, et ainuüksi 2013. aastal liikus Danske Eesti filiaali kaudu 30 miljardi dollari ulatuses Vene raha.

Tegemist on Danske panga poolt tellitud raportiga, mille on koostanud konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga õnnestus Financial Timesi ajakirjanikel tutvuda.