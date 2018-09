Islandi rahvuslik lennufirma kolib ühe osa Eestisse

Tema sõnul on Icelandair kasvanud piisavalt suureks, et mõistlik on teatud tegevus mujale viia. Bogason tõi esile, et ettevõttel on pikalt olnud Eestis tütarfirma. «Oleme seda seal üles ehitanud ning teatud lihtsad tegevused sinna viinud. Jätkame seda rada,» rääkis ta.