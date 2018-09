Kommentaar: Danske Eesti miljardid sööstsid üle võlli

Küll aga kipub suures tuhinas sassi minema pangast läbi voolanud ja panga kaudu pestud raha. Nii kirjutas eilne Financial Times, et nende andmetel leidis sõltumatu juurdlus, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi ühe aasta jooksul ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha. Summa, mis on jämedalt võrreldav Eesti kolme aasta riigieelarvega.

Hiigelsumma nimetamine võtab kõrvalvaataja õhku ahmima. Varem on ju jutt olnud palju väiksematest arvudest. Näiteks üheagselt nii Kremli kui ka Eesti uurimisasutuste kriitik Bill Browder on näidanud enam kui paarisaja miljoni dollari liikumise läbi Hermitage Capital Management nimelise fondi. Ajapikku on käibele läinud summad kasvanud aga aina suuremaks.

Nii on väidetud, et Danske Eesti filiaali kaudu liikus kokku 3,9 miljardit dollarit kahtlaseid tehinguid. Juulis teatas Taani ajaleht Berlingske, et summa võib olla umbes 8,3 miljardit dollarit. Rahapesu andmebüroo tänavusest aruandest selgub, et viimase viie aasta jooksul on läbi Eesti finatssüsteemi liikunud umbes 13 miljardit eurot tõenäoliselt kuritegelikku päritolu raha. Mõjuka briti majandusväljaande arvutus lööb kõiki eelnevaid kordades.

Siinkohal tulebki öelda stop ning küsida, mis need numbrid tähendavad. Võimalik, et läbi Danske Eesti filiaali, mille kontor omakorda asus ka Venemaal, liikus tõepoolest kümneid miljardeid eurosid. Kuid kuulutada kogu mitteresidentide raha kriminaalseks on mitte ennatlik, vaid suisa vale. See, et läbi pankade liigub raha ongi nende äri. Sama loomulik, kui see, et pagar küpsetab saiu. Teisisõnu, ei ole õige lugeda kogu mitteresidentide Danskes hoitud või seal liikunud raha automaatselt mustaks või pestuks.

Loomulikult on oluline kõik asjaolud välja selgitada ning saab ainult kahetseda, et kahtlase raha liikumisel lasti nii mastaapseks kasvada ning niivõrd kaua kesta. Kuid üha suuremate numbrite piltlikult välja pritsimine kipub minema üle võlli.

Danske Bank teatas täna, et panga sisejuurdlus kahtluse kohta, et Eesti filiaali kaudu pesti miljardite dollarite väärtuses ebaseaduslikku raha, on jõudnud lõpu lähedale. Maineriismete päästmiseks teeb Danske selle ilmselt ka avalikuks ning loodetavasti saab selgemaks, mis toimus aastatel 2007-2015.