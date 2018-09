Kaitseminister Luik Sõnajalgade tuulepargist: me ei saa sellega õiguspäraselt edasi minna

Valla seisukohalt on Aidu tuulepark kehtivates planeeringutes ette nähtud väga oluline investeering valla territooriumil, millel on lisaks kaudsele positiivsetele mõjudele ka otsene kasu valla eelarvele. See seisneb ühelt poolt hoonestusõiguste müügilepingu alusel laekuvates müügihinna maksetes ja teiselt poolt tuulepargi arendaja kohustuses toetada Aidu veespordikeskuse väljaehitamist.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on kohtuvaidluste esemeks Lüganuse vallavalitsuse korralduste alusel väljastatud ehitusload, mis on Ida-Viru maavanema ning justiitsministeeriumi hinnangul õigusvastased. Samuti on kohalik omavalitsus kooskõlastuskohustuse täitmata jätmisega seadnud ohtu riigikaitse tagamiseks elulise tähtsusega seadmete töövõime.

«Et Lüganuse vallavalitsus on kohtuasjas menetlusosaline, siis olete teadlik ka asjaolust, et kohus on esialgse õiguskaitse korras peatanud ehituslubade kehtivuse kuni lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni, mis tähendab, et Aidu tuulepargi ehitamine on praegu keelatud. Kohtuvaidluses on tuvastatud, et arendaja ei täida esialgse õiguskaitse määrust ning jätkab ebaseaduslikku ehitustegevust Aidu tuulepargi rajamiseks,» vastas kaitseminister Lüganuse vallavanemale ja lisas, et pöördumises viidatud hoonestusõiguse kasutamise aluseks on aga hoonestaja õiguspärane tegevus, sealhulgas tuulikute püstitamine vastavalt kehtivatele ehituslubadele.