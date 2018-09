Danske: Eesti filiaali uurimine on lõpusirgel

«Teema on väga kompleksne, ja mitte ühtegi järeldust kahtluse alla seatud klientide või ülekannete kohta (või tõesti rahapesu tegeliku ulatuse kohta) ei saa teha infokildudest, mis on kontekstist välja võetud,» teatas pank e-kirja kaudu. Teade oli vastuseks eile õhtul ilmunud Financial Timesis ilmunud artikli kohta.

Financial Times kirjutas eile, et läbi Danske Banki liikus kuni 30 miljardit dollarit Venemaalt ja teistest endise Nõukogude Liidu liiduvabariikidest pärit raha. Mõjuka majanduslehe andmed pärinevad Danske Banki poolt tellitud auditist, mille koostas konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga õnnestus Financial Timesil tutvuda. Majandusleht lisas, et see summa ei peegelda tingimata rahapesu summat.

«Me ei saa kinnitada meedias ilmunud spetsiifilist informatsiooni,» kirjutas Danske ning väitis, et loodab publitseerida sisejuurdluse tulemused veel sel kuul.

«Arvan, et kõikide huvides on, et järeldused tuginevad täielikele ja tõestatud faktidele,» ütles Danske nõukogu esimees Ole Andresen e-kirjas uudisteagentuurile Bloomberg. «Uurimine on praegu lõpusirgel ning loodame järeldused avalikustada,» lisas ta.