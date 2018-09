SEB uuring: Eesti pered ei kipu teist autot ostma

Vaid 34 protsenti Eesti peredest kinnitasid, et nende peres on kasutuses rohkem kui üks auto. Seevastu Leedus kasutab mitut autot peres üle poole majapidamistest ning see osakaal on tugevas tõusutrendis. Lätis kasutab mitut autot vaid viiendik majapidamistest, teatas SEB.

SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld ütles, et esmapilgul tundub see ehk kummaline, kuna oleme harjunud meediast lugema ja rääkima Eestist kui edukaimast Balti riigist, kuid siiski on meie peredes mitme auto kasutus tunduvalt tagasihoidlikum kui Leedus.

«Küsitlust kokku võttes ütleks, et Eesti pere valikud on ratsionaalsemad. Auto omamine ei tähenda vaid suutlikust maksa liisingu kuumakset, vaid arvesse võetakse auto omamisega kaasnevat kogukulu, alustades kütusekulust ning lõpetades auto hooldusele kuluva summaga,» märkis Karofeld.

Majandus- ja palgatõusule vaatamata puudub 12 protsendil Eesti majapidamistest isiklik auto sootuks. Vastav protsent Leedus on 9 ning Lätis ligi 20 protsenti.

«Näeme, et viimastel aastatel on kasvanud inimeste hulk, kes ei soovigi isiklikku autot soetada. Peamiselt on tegu tööturule tulnud noortega, kes ei pea auto omamist enam niivõrd oluliseks. Erinevad sõidujagamisteenust osutavad ettevõtted, mugav ühistransport ja üha kallinev kütuse hind soosivad seda veelgi. Uue trendina võib nimetada ostetava sõiduki keskkonnasõbralikkust, mida esimese auto ostja aeg-ajalt kaalub,» võttis Karofeld teema kokku.