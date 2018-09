Statistikaameti vaade Narvale: see linn jääb mõistatuseks

Statistikaameti andmetel on Narva elanikkond küll pidevalt langenud, mullu näiteks 1033 elaniku võrra, kuid inimeste keskmised sissetulekud on kümne aasta jooksul kasvanud pea kaks korda.

Sõstra ja Õmblus märkisid, et Narvas ettevõtlus toimib, inimeste palgad kasvavad, kuid ikkagi inimesed lahkuvad. «Võib-olla on lahkumine teatud inertsiga protsess — inimesed ei ole Narva paranevat eluolu veel tajunud, või on lahkumisplaanid varasemalt tehtud ning Narva tõus ei ole plaane kummutanud.»

«Nii või teisiti on Narva oma arengu murdepunktis. Mitmed positiivsed suundumused on aset leidmas, kuid osa protsesse vajab veel pööramist. Narva on Eesti jaoks unikaalne ning on väga hea, kui linn oma täit potentsiaali suudab rakendada,» märkisid analüütikud.