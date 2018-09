Türgi majanduskriis muserdab Eesti metallikauplejaid

«Kogu meie must vanametall läheb laias laastus Türki. Julgen öelda, et läheb nii meilt kui üldse Eestist ostetav vanametall valdavalt Türki ja see, mis Türgis toimub, muudab kindlasti olukorra pisut põnevamaks,» nentis Kuusakoski Eesti ostujuht Toomas Kollamaa.