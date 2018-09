Simson kiitis Eesti elektri lahti ühendamist Venemaast

«Me saame sünkroniseerimise puhul aktsepteerida lahendusi, mis tagavad tarbijatele kõrge varustuskindluse ja ei too kaasa märkimisväärset hinnatõusu. Täna saame uuringu esialgsete tulemuste põhjal öelda, et need eeldused on võimalik saavutada. Lõpliku kinnituse sellele peavad andma Baltimaade ja Poola süsteemihaldurid koostöös ENTSO-E-ga,» sõnas minister.