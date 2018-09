WTO hoiatas USAd ühendusest lahkumise eest

USA president Donald Trump ütles möödunud neljapäeval Valges Majas antud intervjuus, et kui WTO ei «võta ennast kokku», siis astub ta sellest lihtsalt välja. Samuti nimetas ta WTO asutamist 1990-ndatel «kõige halvemaks kaubandustehinguks, mis on kunagi tehtud.»

Azevedo ütles reedel, et peab USAga kaebuste üle läbirääkimisi, kuid hoiatas, et Ühendriikide lahkumine oleks ülemaailmsele majandusele kaootiliste tagajärgedega. «USA moodustab globaalsest kaubandusest ligemale 11 protsenti. Lahkumine oleks ülemaailmsele kaubandusele kindlasti suur hoop, kuid see oleks hoop ka USAle endale,» toonitas peasekretär.