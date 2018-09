August tõi tarbijale ajaloo kalleima elektri

Era- ja väiketarbijatele hakkas elektri hind sõltuma börsihinnast 2013. aastal ja nii kallis pole kuu keskmine hind olnud. Eesti ühines elektribörsiga NordPool Spot 2010. aasta aprillis ning suurtarbijad, kes pidid hakkama ostma elektrit börsihinnaga, said oma esimese šoki juba mõni kuu hiljem – sama aasta augustis, kui elektri keskmine börsihind kerkis 56,62 euroni megavatt-tund (5,66 senti kilovatt-tund). See on kõrgeim keskmine hind tänaseni.