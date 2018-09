Riigikogu ihkab sügisel tasuta parkimiskohti juurde saada

«Riigikogu vajadus parkimiskohtade järele on täna tunduvalt suurem, kui Toompea lossi ees olev plats seda võimaldab,» alustas riigikogu kantselei haldusdirektor Ahto Saks oma palvekirja Tallinna linnavalitsusele, lisades sinna kiiresti otsa, et nad on parkimislube minimaalselt väljastanud. Ta põhjendas, et parkimisega on kitsas käes, kuna lossi ees toimuvad alatasa avalikud koosolekud ja üritused, mille arv iga aastaga suureneb.