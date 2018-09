Riigi Tugiteenuse Keskuse hallata jääb nüüdsest ligi miljardi jagu toetusi

«Meie eesmärk on pilootprojektiga näidata, et toetuste jagamise süsteemis on võimalik vähendada tarbetut bürokraatiat ja dubleerimist ning teha süsteem toetuse saajate jaoks lihtsamaks ja mugavamaks,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste pressiteates.

«Nüüd on eri toetusi võimalik taotleda ühest ja samast kohast ning sarnase põhimõtte alusel,» ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. «Muudame toetuste saamise lihtsamaks ja vähendame bürokraatiat nii taotleja kui ka riigi jaoks. See on üks osa riigireformist – avalike teenuste korrastamine muudab riigi tõhusamaks. Ümberkorraldus haakub hästi riigireformi eesmärgiga ja on praktiline samm selle suunas.»