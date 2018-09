Sotsiaalmeediastaar Kim Kardashiani abikaasa on kõva aktsiainvestor

Eelmiste jõulude ajal kinkis West Kardashianile karbi aktsiasertifikaatidega, mille foto sotsiaalmeediastaar ka Instagrammi postitas. Fotodel oli näha selliseid nimesid nagu Amazon, Adidas, Apple, Disney ja Netflix. Peale ühe erandi on kõikide aktsiate hinnad kerkinud märgatavalt rohkem kui aktsiaturg tervikuna. Kaks aktsiat on kerkinud eriti silmapaistvalt – Amazoni aktsia on aasta algusest kerkinud 64 ja Netflixi aktsia koguni 90 protsenti.

Kui Kardashian kingituse avalikuks tegi, kirjutas tuntud investeerimisportaal thestreet.com, et West tegi ilmselt suure investeerimisvea, sest portfell on liiga tehnoloogiakeskne ning ta pole seda absoluutselt hajutanud, mistõttu on selles liiga palju liiga kalleid tehnoloogiaaktsiaid.

Portaal soovitas soetada Westil riskide hajutamiseks hunnik maju või 20 klassikalist autot.