Nordecon sõmis Rootsis kaheksa miljoni eurose ehituslepingu

Lepingu maksumus on ligikaudu 8,1 miljonit eurot koos käibemaksuga ning ehitustööd algavad käesoleva aasta septembris, teatas Nordecon börsile.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2017. aasta konsolideeritud müügitulu oli 231 miljonit eurot. Nordeconi kontsernis töötab ligi 700 inimest. Nordeconi aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.