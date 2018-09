Jaapan peatab USA survel naftaimpordi Iraanist

Uudisteagentuuri Jiji Press andmetel on Jaapan otsingud võimalusi, mis laseksid neile Iraanist naftaimporti jäkata, kuid paistab, et sellest ei tule midagi välja.

Mitmed suured ettevõtted on USA sanktsioonide kartuses Iraani turult lahkunud. USA uuendatud sanktsioonide teine faas novembris on suunatud taas Iraani naftasektorile. Washington ütleb, et soovib tuua Iraani tagasi läbirääkimislaua juurde, kuid Iraani juhid on 2015. aastal kokku lepitud Ühise Kõikehõlmava Tegevusplaani (JCPOA) muutmise välistanud.