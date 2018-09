Argentina kriis mõjutab teisi arenevaid riike

Investeerimispanga Goldman Sachs Ladina-Ameerika majanduse peaanalüütik Alberto Ramos ütles Financial Timesile, et tegemist on keskpanga julge sammuga. Kuid ta hoiatas, et valitsus tegutseb eelarvedefitsiidi ja kulutuste vähendamiseks liiga aeglaselt.

«See on lahing, mida keskpank üksi ei suuda võita. Nad vajavad fiskaalšokki,» ütles Ramos. «Poliitiliselt on see raske, aga see on odavam valik.»