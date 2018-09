Warren Buffett ei suuda mitte kuidagi oma ookeanivaatega maja maha müüa

Buffett ostis Emerald Bay (tõlkes Smaragdlaht) kommuunis asuva 1936. aastal ehitatud maja 1971. aastal oma esimese abikaasa soovil (nõudmisel – T.O.). 3600 ruutjala (334 ruutmeetri) suuruse pinnaga, kuue magamistoaga maja maksis toona 150 000 dollarit. 2017. aasta veebruaris pani Buffett maja müüki 11 miljoni dollari eest. Majal on terve rida müügi argumente, nagu vaade ookeanile ja seotus investeerimismaailma legendiga, aga seni pole müük õnnestunud. Hiljuti alandas Buffett maja hinna 7,9 miljonile dollarile, kirjutab finantsportaal MarketWatch.

Portaali sõnul on investeerimisgeenius langenud kõige levinumasse lõksu, mille tõttu jäävad paljud müügis olevad kodud turule oodatust kauemaks. Isegi pärast hinna alandamist on maja hind sealse piirkonna mediaanhinnast, mis on 6,5 miljonit dollarit, kõrgem. Samal ajal on elamuasemete hindade kasv terves USAs hakanud aeglustuma.

On ka üsna tavaline, et kallimad kodud seisavad turul kauem, sest neil on potentsiaalsete ostjate hulk keskmisest väiksem.

Oma osa on ka intressimäärade kerkimine USAs, mis ongi põhjustamas sealse eluasemeturu kasvu aeglustumist.

Samas on Laguna Beachi piirkonnas turul olevate eluasemete hulk kasvanud. Sealsete eluasemete ladu on kasvanud kolm protsenti võrrelduna 14-protsenilise langusega terves riigis. See aga paneb ostjad, eriti need, kes otsivad odavaid võimalusi, soodsamasse olukorda.