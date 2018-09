Miljardäride edetabel – vaata, kes on sel aastal kõige rohkem vara kasvatanud, kes kõige rohkem kaotanud

Bloombergi miljardäride edetabeli eesotsas on Bezos 166 miljoni dollariga ning Gates on 98,1 miljardi dollariga teisel kohal.

Kolmandal kohal on legendaarne investor Warren Buffett, kelle vara väärtus on 86,6 miljardit dollarit, neljandal kohal luksuskaupade tootja LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton suuromanik ja nõukogu esimees Bernard Arnault (76,8 miljardit dollarit) ja viiendal kohal vaatamata Facebooki aktsia vabalangusele veidi üle kuu aja tagasi selle asutaja ja juht Mark Zuckerberg (69,5 miljardit eurot).

Jeff Bezos on ka inimene, kelle vara väärtus on sel aastal kõige rohkem kasvanud – 66,5 miljardi dollari võrra, mis on pea sama palju kui on moerõivaste keti Zara asutaja ja suuromanik Amancio Ortega vara väärtus. Ortega on miljardäride edetabelis kuuendal kohal.

Ortega on ka oma vara kaotajate edetabelis kõrgel kohal – nimelt neljandal. Võrreldes aasta algusega on tema vara väärtus kahanenud 7,76 miljardi dollari võrra. Väga palju on oma vara kaotanud Zara konkurendi, Rootsi moerõivaste tootja H&M suuromanik ja juht Stefan Persson. Persson on aasta algusega võrreldes 5,5 miljardi dollari võrra vaesem olles sellega «kaotajate edetabelis» seitsmendal kohal. Siiski on tal vara alles 13,9 miljardi väärtuses, millega on miljardäride edetabelis 92. kohal.

Kõige enam on vara kukkunud Hiina kinnisvaraärimehe Wang Jianlinil – 8,86 miljardi dollari võrra 19,7 miljardi dollarini: Suuruselt teine kaotaja on Hiina tehnoloogiaärimees William Ding, kelle vara väärtus on sel aastal kahanenud 8,58 miljardi dollari võrra 11,7 miljardi dollarini (asub edetabelis 115. kohal) ning Saksamaa tööstur Georg Schaeffler, kelle vara väärtus on kaheksa kuuga kahanenud 8,3 miljardi dollari võrra 15,8 miljardi dollarini (asub edetabelis 72. kohal).