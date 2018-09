Staarkokk Jamie Oliveri restoranikett pääses napilt pankrotist

«Me lihtsalt jooksime rahast tühjaks,» tunnistas Oliver üheksa kuud hiljem ajalehele Financial Times. «Ja meile tuli see ootamatult. See on normaalne ükskõik millises äris. Meil on kvartalikoosolekud. Meil on nõukogu koosolekud. Inimesed, kes peaksid sellega tegelema, peaksid sellega tegelema,» lisas ta. Üllatuslikult terav hääletoon viitas, et keegi vedas teda alt ja ta pole selle üldse rahul, kirjutas majandusleht.