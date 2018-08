Prantsusmaa: Briti kalurid hoidku meie kammkarpidest eemale

Minister Stephane Travert ütles, et on arutanud meedias kammkarbisõjaks kutsutud arenguid ka oma Briti ametivenna George Eustice'iga ja asja osas proovitakse järgmisel nädalal leppeni jõuda.

Prantsuse kaluritele teeb meelehärmi, et Briti kammkarbipüüdjad tegutsevad Seine'i jõesuudme lähistel, kuivõrd riikide erinevad regulatsioonid tähendavad, et kohalikud kalurid ei tohi oktoobrist maini seal kammkarpe püüda, samas kui Briti omad võivad.

Usutluses Europe 1 raadiojaamale mõistis Travert vägivalla hukka ja palus Briti kaluritel hoiduda vaidlustatud alale sisenemast. «Kuna ma kaitsen Prantsuse kalamehi ja meie kalatööstust, palusin oma Inglise kolleegil kindlaks teha, et inglise kalurid hoiavad eemale piirkonnast, kus konfliktid aset leidsid. Seda kuniks me peame kõnelusi ja leiame olukorrale lahenduse,» rääkis ta.

Normandia piirkonna kalandusjuhi Dimitri Rogoffi sõnul toimuvad kõnelused kolmapäeval Londonis. Seejuures süüdistas ta Briti kalureid seaduslünga kuritarvitamises. Nimelt on varasema leppe alusel lubatud seal kammkarpe püüda alla 15-meetristel Briti alustel. «See on lünk, mida me oleme hukka mõistnud juba viis aastat,» ütles ta uudisteagentuurile AFP.