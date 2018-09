Keskkonnakaitsja: kauboikapitalistliku mõtlemisega ettevõtjad võivad minna põrgusse

Wetterstrand leiab, et kui meil oleks võimalik ajast ette rutata ja rääkida oma lastelaste lastele, millega me täna tegeleme, oleksid nad päris vihased. «Meie lapselapsed ütleksid, et meie tänane tootmine ja tarbimine on kauboikapitalistlik, mõeldes vaid sellele, kuidas iseenda tagumikualust mugavalt tunda. See, kuidas järgmised põlvkonnad pärast meid hakkama saavad, meid ei huvita,» ütleb ta.

Wetterstrand leiab, et praegu on maailmas kõige suurem probleem globaalne soojenemine, mistõttu on transpordi- ja energiasektoris fossiilsete kütuste põletamise vähendamine tema sõnul üks olulisemaid asju, millega täna peaksime tegelema.

Mida me teha saaksime?

Probleem on selles, et me ei ole ikka veel muutnud mõtteviisi, mida ja kuidas me toodame ning tarbime. Me ei adu, et ettevõtlusel on põhiroll keskkonna muudatuste edendamisel ja kodanikele kestlikuma elu võimaldamisel. Ettevõtjad peaksid põrgu minema oma kauboikapitalistliku mõtlemisega, et raha võimalikult kiiresti kätte saada ja mitte huvitudes sellest, mis neist lastele maha jääb. Asi on suures plaanis meie mõtlemises kinni.

Kas ettevõtetel tasub ära olla rohelise mõtlemisega ja otsida taastuvenergia võimalusi, kui samal ajal konkurendid seda ei tee?

Tasub, aga mitte kohe. Säästlik investeerimine maksab kõvasti rohkem ja kasumisse tulla on alguses väga raske. Pikas perspektiivis tasub roheline mõtteviis ära ja võimaldab ettevõtetel olla vastuvõtlik tulevastele keskkonnaregulatsioonidele.

See võib maksta küll väga palju, kuid mis äri me saame üldse tulevikus teha, kui maailma kliima soojeneb. Me võime olla head majanduslikud mõtlejad, kuid me ei ole head globaalses majanduses. Kui ettevõtte kasu on meie jaoks tähtsam, kui maailma kasu, siis me teeme suure vea.

Kuidas sa suunad ettevõtjaid keskkonna peale mõtlema?

Kõigepealt ma ähvardan neid, siis ma üritan inspireerida neid ja seejärel püüan leida nendega koos alternatiivseid lahendusi.

Mida sa ütled neile?

Esiteks ma ähvardan neid poliitiliste piirangute ja keeldudega. Näiteks tulevikus on keskkonnamaksud ja piirangud suuremad. Vaesemates riikides odava tööjõu, sh lapstööjõu kasutamine võib tuua meediaskandaali, mille tõttu kaotatakse ka kliente. Inimesed muutuvad tarbimisel järjest teadlikumaks ja teevad valikuid. Samuti pole halva mainega ettevõttesse kerge saada tööjõudu.

Siis ma üritan neid inspireerida ja öelda, et nad võivad olla ise osa positiivsest maailma muutusest. Kui nemad valivad tee, et teha kasvõi väike samm keskkonna heaks, siis see juba muudab palju.

Ja kui mõni ettevõtte on tootmise viinud vaesesse riiki, kus tööjõud on alamakstud, siis üritame leida viise, kuidas neile rohkem maksta. See loob sealsetele töötajatele parema elu, naised saavad omakorda rohkem panustada oma peredele ja laste haridusele. See aga omakorda arendab nende riikide majandust ja loob paremad võimalused.