Börsihinnaga elektripakett tagab kindlustunde – nüüd tõestatud!

FOTO: Alexela

Innovaatorina tõi Alexela esimese ja ainukesena elektrituru avanemise tingimustes turule sellise elektripaketi nagu Kindlustusega Börsihind, mis on mõeldud neile, kes pooldavad börsielektrit, aga soovivad ennast kaitsta ootamatute hinnatõusude vastu. Tänaseks on antud toode ennast igati tõestanud ning võitnud klientide hulgas küllaltki suure populaarsuse.

Enamasti on börsihinnad olnud seni kliendi jaoks soodsad, kuid näiteks selle aasta augustis kerkis elektri börsihind siiski kõrgele. Sellises olukorras on suur eelis just Kindlustusega Börsihinna klientidel, kuna kallima elektrihinna katab paketi raames kindlustus ehk klientidele kompenseeritakse antud hinnataset ületav maksumus. Alexela pakub endiselt ainsana Eesti turul Kindlustusega Börsihinna paketti standardtootena.

„Ajalugu on tõestanud, et börsihinnaga elektrit osta on hea valik igal juhul. Kliendil, kes otsib siiski veelgi kindlamat valikut ja soovib kaitsta ennast ootamatute hinnamuutuste vastu, soovitan valida Kindlustusega Börsihinna paketi, nii lihtne see ongi “ kommenteeris Alexela Energia juhatuse liige Jaak Urm.

Alexela elektripakettidega saavad liituda kõik soovijad, ka need, kes siiani oma elektrit on mujalt ostnud. Liituda saab Alexela veebilehel alexela.ee või helistades klienditeeninduse telefonil 629 0000.