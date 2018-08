Hiina asus arvutimänge piirama

Haridusministeeriumi veebilehel avaldatud teatises märgitakse, et uued piirangud on õigustatud, kuna need aitavad vähendada aina kasvavat vaegnägemist noorukite seas. Selle nädala algul tegi ka riigi president Xi Jinping üleskutse pöörata enam tähelepanu silmade tervisele.

Ehkki ametlik seletus on noorukite tervis, näib see olevat osa valitsuse laiemast kampaaniast arvutimängude ja seda ümbritseva subkultuuri vastu. Bloomberg News kirjutas, viidates anonüümsele allikale, et president Xi kampaania taga on soov «puhastada» meediamaastik ebasündsast sisust.

Hiina ametivõimud on ka varasemalt väljendanud muret arvutimängude mõju pärast noorukitele, eriti mis puudutab tulistamismänge. Reedesele haridusministeeriumi teatisele andsid toetuse ka seitse teist ministeeriumi. Meetmete seas on turul olevate mängude arvu vähendamine, vanustepiirangute karmistamine ja noorukite mänguaja piiramine. Täpset ajakava nende sammude elluviimiseks ei antud.

Hiina tehnoloogiahiiu Tencenti aktsia langes teate järel Hongkongi börsil enam kui 5 protsenti. Samuti langesid Hiina börsidel paljude väiksemate interneti- ja mänguarendajate aktsiad.