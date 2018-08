Vaenulik poliitika: Venemaa pressib eestlased uuelt siiditeelt välja

„Venemaa Raudteed üritab takistada Hiina kaubarongide liikumist Eestisse, kuid see pole pikaajaliselt võimalik, sest rahvyusvahelised lepingud ei võimalda kolmandatest riikidest pärit transiiti piirata,“ ütles Eesti Raudtee juht Erik Laidvee. „Nad lihtsalt ei kinnita rongide sõidugraafikuid.“

Praeguste Venemaa ja Hiina ühiste sõjaväeõppuste foonil tundub Laidvee sõnul vähetõenäoline, et Eesti suunalise raudteeveo blokeerimine võiks kaua kesta. „Pole võimalik, et nad oma sõprade ja liitlaste eksporti saavad kuigi kaua takistada. Me saame need rongid käima,“ lisas Laidvee.

Venekeelne portaal Rubaltic kirjutas eile, et Venemaa Raudteed eelistab suunata Hiina transiitkaupasid Läänemerel asuvasse Ust-Luuga sadamasse. Samas lisas portaal, et Balti riikide praeguse välispoliitiklise kursi jätkudes peavad need riigid Venemaad läbiva Hiina trabnsiidi ära unustama.

Augusti keskel võttis Eesti Raudtee oma sõiduplaanidest välja augustiks kavandatud kolm Hiina rongi, sest väidetavalt ei saavutanud Eesti maksuametiga kokkulepet kaupade kontrollimise ja deklareerimise üle. Siis avaldasid äri osapooled lootust, et rongid saabuvad septembris.

Eesti Raudtee arvestuste kohaselt võiks aasta lõpuks Hiinast Eestisse saabuda viis rongi nädalas nn uue siiditee projekti raames, mida doteerib Hiina riik.

Tuntud logistikaettevõtja Marko Lastik teatas aprillis, et tema ettevõte GTS Express hakkab nn uue siiditee projekti raames korraldama regulaarset kaubarongiühendust Hiinaga ning esimesed rongid pidid saabuma juba pärast jaanipäeva.

Kaks logistikafirmat üritavad kasvatada Eestit läbivate konteinerite mahtu pea 60 protsendi võrra. Kui mullu käitles Eesti Raudtee 33 500 TEUd konteinereid, siis Hiina ärisuund võib tuua aastases mahus juurde ligi 20 000 TEUd (TEU – standardne merekonteiner – toim).