Soome ajaleht: Finnairis on üha tõsisem alkoholiprobleem

Väljaanne toetub Soome töötervishoiuameti dokumentidele, kust selgub, et Finnairis on alkoholi tarbimine kasvav trend. Seni avalikkuse ette jõudnud juhtumid on nende sõnul vaid jäämäe veepealne osa.

Nimelt tuli augusti keskel välja, et Finnairi üks piloot saabus Helsingi Vantaa lennujaama tööle 1,5 promillises alkoholijoobes, kuigi pidi lendama Rooma. Lennufirma sõnas, et neil on alkoholi tarbimise suhtes tööpostil nulltolerants ja vallandas mehe päevapealt.

Värsked Helsingi Sanomati käsutuses olevad dokumendid näitavad, et probleem on aga laiem. Näiteks on tänavu lennufirma ainuüksi 10 töötajat alkoholiravile saatnud.

Finnair ütles väljaandele, et nad on probleemist teadlikud ja nad on teemat ettevõttes arutanud. Kevadisest protokollist selgub, et oluline on saada purjutamisele «jälile enne, kui meeskond vahetub».