Põuakahjud sundisid Eesti ministrit ELi voliniku poole pöörduma

Ka viitas Tamm vajadusele töötada välja erimeetmed ja eraldada toetust kuuma suve tõttu kannatanud põllumajandussektorile, teatas maaeluministeerium pressiteate vahendusel. Ta selgitas, et Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja (EPKK) korraldatud küsitluse tulemuste põhjal kujuneb 88 protsendil vastajatest tänavune teraviljasaak rohkem kui 30 protsenti eelmisest aastast väiksemaks.

«Kolmandikul küsitlusele vastanud piimakarja- ja lihaveisekasvatajatest on varutud alla poole vajalikust rohusöödast ja 28 protsenti tootjatest prognoosib, et suur osa puuduolevast rohusöödast tuleb juurde osta. Keerulises olukorras on ka köögivilja- ja kartulikasvatajad,» kirjutas Tarmo Tamm kirjas volinikule.