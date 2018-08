Kriisis Argentina valuuta on vabalanguses, riik tõstis taas intressimäärasid

Argentina keskpank tõstis neljapäeval intressimäärasid 45 protsendi pealt 60 protsendi peale, et tulla toime üha kasvava inflatsiooniga. Keskpank on tõstnud aprillikuust saadik intressimäärasid juba neli korda. Valuutalangus algas aprillis põuaperioodist kahanenud ekspordiga, millele aitasid kaasa kasvavad energia hinnad ja USA dollari väärtuse kasv, mis pani investoreid arenevatelt turgudelt välja tõmbuma.

Argentina peso väärtus on sellel aastal kahanenud dollari vastu ligemale 50 protsenti. Inflatsioonimäär on tõusnud aga üle 30 protsendini, sest valitsus on tõstnud järsult elektri ja gaasi hindu, et parandada oma finantsolukorda. Muudatused on andnud löögi elanike tarbimisele, mis peegeldus majanduse 6,7-protsendises aeglustumises juunikuus.