Trump ähvardab WTOst välja astuda

WTO ülesandeks on reguleerida ülemaailmset kaubandust ja lahendada riikide vahelisi kaubandustülisid, kuid taoline vabakaubanduspoliitika ei sobi Trumpi protektsionistlike majandusvaadetega ning president leiab selle pärast, et organisatsioon ei seisa USA huvide eest.

Trump ütles intervjuus Bloombergile, et kui WTO ei «võta ennast kokku», siis astub ta sellest lihtsalt välja. USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer on hiljuti süüdistanud ka organisatsiooni USA suveräänsuse rikkumises ning Washington on asunud blokeerima WTO kohtunike ametisse määramist, mis mõjutab organisatsiooni võimekust lahendada tülisid.