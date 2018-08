IKEA jõudmine Eestisse on vaid aja küsimus

Kui sageli kogunevad läbematud ostjad uue IKEA poe ukse taha juba eelmisel päeval, siis Riias ei ööbinud keegi poeukse taga, et esimesena sisse pääseda. Ostjad hakkasid kogunema kella kaheksa paiku, kuid üks naine teatas Twitteris, et võttis koha sisse juba kell viis hommikul. Ta tunnistas ka ise, et tegu oli omamoodi hullumisega.

Filipova sõnul on üks poe mugavus ooteperioodide puudumine, mis tähendab, et kui klient näeb poes midagi, mida ta tahab osta, siis saab ta selle kohe ka koju viia. Poe juhi sõnul on selline lahendus eriti hea suurte esemete puhul, nagu näiteks köögimööbel. Lisaks toob ta esile ka taskukohased hinnad. Näiteks on Filipova sõnul Riia IKEAst võimalik osta tervikköögilahendus 89 euro eest. «See sobib aga pigem suvekodusse,» selgitas ta.