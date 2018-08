Vaid pooled Volkswageni mudelitest vastavad standardile

Euroopa Liidus peavad autod alates septembrist läbima uue kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP), kuid Volkswageni 14 mudelist vaid 7 on katsetingimused täitnud, vahendab Reuters.

«Uued testid on tülikamad ja võtavad kaks kuni kolm korda rohkem aega. Ka piiratud väljaande mudelid kontrollitakse eraldi läbi,» ütles Volkswageni müügiosakonna juht Thomas Zahn teisipäevases telefonikõnes ajakirjanikele. Ta lisas, et järgnevad kuud tulevad nende jaoks väga keerulised.

Volkswageni ostetuim mudel Golf on üks nendest, mis vajab siiani heakskiitu. Zahni sõnul eeldatakse Golfi WLTP standardite läbimist septembri lõpuks.

Autotootjad, sealhulgas Daimler, Volkswagen ja Valeo tarnija, on vähendanud kasumiprognoose, süüdistades selles globaalse müügi aeglustumist, mille on põhjustanud viivitused seoses sõidukite sertifitseerimisega uue standardi täitmiseks.

Analüütikud Evercore ISI-s ütlesid, et WLTP viivitused Volkswageni brändil näivad olevat kontrolli all, sest autotootja ei ole kasutanud suuri hinnaalandusi, et hoida müüki elavana.