Tallinna Kaubamaja loobus lõplikult Läti Selverite plaanidest

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 08.10.2009 börsiteate, milles teavitas, et külmutab Läti jaekaubandusturul opereerimiseks loodud tütarettevõtte Selver Latvia SIA tegevuse. Tegevuse külmutamise tingis toonane Läti majanduskeskkonna järsk halvenemine ja asjaolu, et tulemused ei vastanud ootustele. 2010. aasta alguseks suleti kõik kuus Lätis tegutsenud kauplust. Kaupluste sulgemise järgselt ei ole Selver Latvia SIA-s äritegevust toimunud.

Võttes arvesse, et Selver Latvia SIA-s ei ole alates 2010. aastast äritegevust toimunud, ei oma likvideerimine mõju Tallinna Kaubamaja Grupp AS tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS jätkab tegevust Läti Vabariigis autokaubanduse segmendis tütarettevõtetes Forum Auto SIA ja Verte Auto SIA, mis tegelevad sõiduautode jaemüügiga. Samuti jätkab Läti Vabariigis tegevust Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte SIA TKM Latvija, mis tegeleb grupi omanduses oleva ja Lätis asuva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade välja üürimisega.