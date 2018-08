Uber tõstis tänasest märgatavalt hindu

Uber tõstis nii tellimis- ja tühistamitasu, kilomeetrihinda kui ka minuti tasu. Uute tariifide järgi on UberX sõidu miinimum- ja tühistamistasu 3,5 eurot, hind kilomeetri kohta 0,39 eurot ja minuti tasu 0,14 eurot. Sõidu baashind on aga 1,7 eurot.

Uber Baltikumi tegevjuhi Enn Metsari sõnul on oluline, et linnas oleks piisavalt juhte. «Me muudame hindu, et rohkem inimesi oleks motiveeritud Uberi juhina teenust osutada,» ütles Metsar.