Rootsi kroon muutub nõrgaks

Vahetult enne riigi jaoks olulisi valimisi on Rootsi krooni kurss langenud tasemele, mida pole nähtud üle üheksa aasta tagasi finantskriisi ajal ehk 2009. aasta suvest. Aasta algusest on valuuta nõrgenenud euro suhtes kaheksa protsenti samal ajal kui naaberriigi, Norra, samanimeline valuuta on tugevnenud protsendi võrra.