Britid tahavad keelustada energiajookide müügi alaealistele

«Tuhanded noored tarbivad regulaarselt energiajooke, tihti seetõttu, et nende hind on tavalistest karastusjookidest madalam. Seetõttu oleme asunud kaaluma lastele energiajoogi müümise keelustamist,» ütles Suurbritannia peaminister Theresa May oma avalduses, vahendab Reuters.