Mis on saanud kauaoodatud ettevõtluskontost?

Selgub, et ka sellise „ettevõtja“ ravikindlusetuskaitse tekib samadel põhimõtetel, mis võlaõiguslike lepingute puhul.

«See tähendab sisuliselt, et kindlustuskaitse saamine eeldab eelneval kuul sotsiaalmaksu tasumist vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, sestap peab ühe kuu tulu olema ca 1300 eurot, et inimesel tekiks ravikindlustus,» märkis Truu.

Kui eraisik peaks soovima veidigi suuremalt asja ette võtta, on selleks Truu kinnituse kohaselt olemas minimaalse bürokraatiaga ja aastatega paika loksunud ettevõtlusvormid näiteks nagu FIE, mille puhul saab kasutada kassapõhist raamatupidamist ja sellega toimetamine ei ole tema hinnangil mingi kosmoseteadus.

«Juhin tähelepanu, et 1930-40ndatel aastatel Eestis tegutsenud firma „Puhk ja Pojad“ tuli edukalt toime kasspõhise raamatupidamisega ja vaatamata miljoniliste käivete ja filiaalide olemasolule oli neil kasutusel ainult kassaraamat,» sõnas ta.

„Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamine on Swedbankile südameasjaks, töötame igapäevaselt erinevate lahenduste kallal, mis Eesti ettevõtja elu lihtsustaks.

Paraku ei saa me ettevõtluskonto kohta veel midagi konkreetset välja lubada.“

Ettevõtluskonto eesmärk on pakkuda aruandlusvaba ettevõtlusvormi mikro- ja väikeettevõtjale, kes pakub teenuseid või kaupu eraisikutele.

Tehniline lahendus on aega võtnud, kuna nii MTA kui pankade IT arendusplaanid on tihtipeale pikalt ette planeeritud.