Riigikontroll riigi raamatupidamise aastaaruandes olulisi vigu ei leidnud

Samuti on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega, 2017. aasta riigieelarve seadusega ning 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega. See tähendab, et riigieelarve seaduste täitmises riigikontroll olulisi vigu ei leidnud.

31. detsembri seisuga oli riigil kohustisi kokku 7,9 miljardit eurot ning need suurenesid eelmise perioodiga võrreldes 484,8 miljoni euro võrra. Kohustistest moodustavad suurema osa pikaajalised kohustised summas 4,84 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 2,9 miljardi euro ulatuses ning need on varasema perioodiga võrreldes jäänud samale tasemele. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 2,4 miljardi euro suurused.