London on koduks paljudele tippülikoolidele ning uurimiskeskustele, mistõttu on täiesti loogiline, et Growing Underground (maa-alune kasvatus – e.k) on just seal asunud oma toiduinnovatsiooni ellu viima, vahendab CNBC.

2014. aastal asutatud ettevõte on võtnud kasutusele hüdropoonilised süsteemid ja LED-tehnoloogia, et kasvatada supirohelist ning salatilehti aastaringselt. Maa-aluse farmi tõttu jääb saak muutliku ilma ja vahelduvate aastaaegade poolt puutumata.

Briti Kuningliku Aiandusseltsi selgitusel tähistab hüdropoonika taimekasvatusmeetodit, kus ei kasutata mulda, vaid taimi kasvatatakse vees või inertses aines, ja nad saavad kasvuks vajalikud toitained kätte tänu vees lahustatud mineraalidele.

Growing Underground tegevjuht ja kaasasutaja Steven Dring ütles väljaandele CNBC, et LED-valgustid on nüüdseks piisavalt arenenud, imiteerimaks päikesest saadavat valgust. Tema sõnul varustab ettevõte oma toodanguga mitmeid kliente Suurbritannias, alustades restoranidest ja hotellidest ja lõpetades selliste jaekauplustega nagu Marks & Spencer.

Ettevõte ütleb, et nad võtavad oma tegevuses arvesse ka mõju keskkonnale. Neil kasutatakse 70 protsenti vähem vett kui traditsionaalses, avamaa põllumajanduses. Nende maa-alusesse farmi on paigutatud erinevad sensorid, mis mõõdavad mitmesuguseid andmeid, sealhulgas õhuringlust ja -temperatuuri.

«Me kogume kõiki erinevaid elemente ümbritsevast keskkonnast ja seejärel kohandame neid reaalajas, et anda taimedele täpselt seda, mida nad tahavad,» kirjeldas Dring. «See on vajalik selleks, et taimedele optimaalset kasvukeskkonda tagada.»

Kuigi andmete kogumine on tähtis, on sama oluline ka leida õiged inimesed nende analüüsimiseks. «Kõigi nende sensorite abil kogutud info läheb edasi minust targematele inimestele Cambridge'i Ülikoolis. Nad töötavad kõik numbrid läbi. Meie aga järjepidevalt kohandame süsteeme, et pakkuda taimedele parimaid kasvutingimusi,» ütles Dring.