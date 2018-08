Moppel: uusi töökohti ei õnnestu töötajatega täita

Küsisime Moppeli käest, kui ohtlikuks peab ta seda, et Eesti ettevõtete investeeringud teises kvartalis tervelt viiendiku võrra kukkusid. Ettevõtja vastas, et investeeringute langus majandusbuumi ajal võib olla tööjõupuuduse ja kiire palgatõusu koosmõju – ettevõtetel puudub kindlus, kas investeeringutega tekitatud uusi töökohti õnnestub kvalifitseeritud töötajatega täita.

Lisaks investeeringutele langesid ka teises kvartalis ka ettevõtete kogukasumid. Moppeli sõnul näitab see seda, et töötajate palgatõusu finantseeritakse mitte tulemuslikuma töö, vaid firmade kasumite arvelt. «Pikemas perspektiivis on see halb ning viib konkurentsivõime vähenemise ja majanduse stagneerumiseni, sest maailm meie ümber ei seisa paigal.»

Moppel rääkis, et sarnaselt kõigile teistele tunneb ka Olerex töötajate nappust ja tugevat palgasurvet. Siinkohal peab ta võtmeküsimuseks seda, kuidas investeerida mitte tänaste töökohtade paljundamisse, vaid tehtava töö efektiivsuse tõusu. «Investeeringud ajale jalgu jäänud töömudelisse on tupik, sellest ei võida ei ettevõte, töötajad ega kliendid,» on Moppel kindel.