Riik rahastab Euroopa kultuuripealinna 2024 kuni 10 miljoni euroga

«Kuni 10 miljonit eurot on summa, mille eest saab kultuuripealinna programmi edukalt ellu viia. Peaasi on mõelda sellistele ettevõtmistele, mis panevad vastu ajaproovile ja kõnetavad nii kohalikku rahvast kui ka turiste,» rääkis kultuuriminister Indrek Saar.

Programmi sisulise rikkuse tagamiseks on rahastamisel tingimus, et riik toetab kultuuripealinna programmi elluviimist samaväärselt kohaliku omavalitsuse toetuse ja teiste finantsallikatega maksimaalselt 10 miljoni euro ulatuses.

Juhul, kui programmi kuludest üle poole nähakse ette investeeringukuludeks, mõne uue objekti rajamiseks, toetab riik programmi elluviimist kuni kahekordse omavalitsuse ja teiste finantsallikate panusega tegevuskuludeks. Näiteks, kui kultuuripealinna eelarve on 10 miljonit eurot, millest 6 miljonit on kavandatud investeeringuteks ja 4 miljonit eurot tegevuskuludeks, siis panustab riik kahekordse tegevuskulude summa ehk 8 miljonit eurot.

«Sellel konkursil ei saa võitmine olla ainuke eesmärk. Varasemad kogemused näitavad, et juba kandideerimisprotsess ise annab linnale hea võimaluse mõtestada kultuuri rolli kõigi muude valdkondade arendamisel, olgu selleks linnaplaneerimine, investeeringute jaotamine või kogukondade kaasamine. Tallinna 2011. aasta näide kinnitab, et see kõik on võimalik, kui vaid ideid ja visiooni jätkub. Senine huvi konkursi vastu kinnitab samuti, et paljud linnad näevad kultuuri selgelt võimaluse ja ressursina, mitte tülika kulureana,» lisas minister.