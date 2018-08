USA abikaitseminister hoiatas Indiat uue Vene relvastuse ostu eest

Erandi võimalus on tekitanud mulje, et Washington isoleerib India «selle seaduse mis tahes tagajärgedest sõltumata sellest, mida nad teevad», sõnas Aasia ja Vaikse ookeani julgeolekuküsimuste eest vastutav USA abikaitseminister Randall Schriver.

«Ma ütleksin, et see on pisut eksitav,» sõnas Schriver Washingtonis mõttekojas Carnegie Endowment for International Peace. «Meil tunneksime endiselt väga suurt muret, kui India püüdleks uute platvormide ja süsteemide poole (Venemaalt). Ma ei saa teile siin istudes öelda, et nad saaksid erandi.»