Tallinna börs võttis kauplemisele Baltic Horizoni võlakirjad

Baltic Horizon Fundi võlakirjaemissiooni väärtus kokku on 30 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Tegemist on 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjaga. Võlakirja kupongimäär on 4,25 protsenti aastas, intressi makstakse välja kvartaalselt, teatas börs.

«Baltic Horizon Fund tõi fondiosakud börsile 2016. aasta juulis ehk kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul on nad kaasanud investeeringuteks raha nii fondiosakute kui nüüd ka võlakirjadega. Eriti rõõmustav on see, et Baltic Horizon Fundi tiimi jaoks on olnud loomulik samm tuua mõlemad finantsinstrumendid börsile, pakkudes nii võimalust oma olemasolevatele investoritele väljumiseks kui uutele investoritele investeerimiseks,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Võlakirjapakkumine viidi läbi kevadel suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid, peamiselt pensionifondid, varahaldurid, kindlustusseltsid ja pangad. Võlakirjade emissioonist saadud raha kasutatakse pangalaenude refinantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks vajadusteks, sealhulgas investeerimistegevuseks.

«Võlakirjaemissiooni järel on Baltic Horizon Fundil hajutatum kapitali struktuur ja parem ligipääs erinevatele rahastusallikatele – omakapitalile, pangalaenule ja võlakirjadele. Võlakirjade abil kaasatud raha kasutame osaliselt praeguste pangalaenude refinantseerimiseks,» ütles Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam. «Lisaks võlakirjaemissiooniga nüüd kaasatud 30 miljonile eurole oleme pärast fondiosakute noteerimist 2016. aastal kaasanud investoritelt veel 77 miljonit eurot. Fondi brutovarad on nende kahe aasta jooksul kasvanud 90 miljonilt 250 miljoni euroni.»

Baltic Horizon Fund on Eestis registreeritud lepinguline investeerimisfond, mida valitseb Northern Horizon Capital AS. Fond investeerib otseselt või kaudselt Eestis, Lätis ja Leedus asuvasse kinnisvarasse, keskendudes eriti pealinnadele Tallinnale, Riiale ja Vilniusele.