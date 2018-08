Swedbank prognoosib majanduskasvu aeglustumist

«Üldiselt on majandus heas tasakaalus ja vastupidav – baasstsenaariumi kohaselt jääb jooksevkonto lähiaastatel ülejääki ning avaliku sektori finantsid püsivad tugevad. Majapidamised on suutnud sääste koguda ning on paremini kaitstud majanduskeskkonna ootamatuste vastu. Samal ajal on tööjõuturg muutunud väga pingeliseks,» lisatakse analüüsis.