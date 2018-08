Eesti Energia ja TTÜ hakkavad lubjakivi ringmajandusse suunama

Uuringu meeskonna liige ja Eesti Inseneride Liidu president Arvi Hamburgi sõnul on oluline leida tootmisjääkidele põhjendatud kasutusvaldkond. «TTÜ teaduspotentsiaali ja tööstuspartneri koostööna valmiva uuringu tulemused on rakendatavad ringmajanduses vähendamaks keskkonnakoormisi,» selgitas Hamburg.

«Uuring selgitab muuhulgas raudtee- ja maanteelõikudel juba varem kasutatud lubjakivi killustiku omaduste võimalikke muutusi ja deformatsioone. See tähendab, et vanematel ehitusobjektidel oleva lubjakivi ja tuha käitumise analüüs võimaldab hinnata kas ja millises mahus on nende materjalide kasutamine Rail Balticu trassil võimalik ja majanduslikult otstarbekas,» selgitas Hamburg.