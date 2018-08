Maduro: välismaal vetsupotte küürivad venetsueellased naasku koju

ÜRO andmeil on alates 2015. aastast Venezuelast põgenenud 1,6 miljonit inimest.

Venezuela sotsialistist president kritiseeris ka «rassismi, põlgust, majanduslikku tagakiusamist ja orjust», mis on «sireenilauludele» järgnenud venezuelalastele Peruus osaks saanud.

«Nad igatsesid kodumaale naasmise järele, et saada oma sõprade, naabrite, kaaslaste, sugulaste poolt emmatud ja inimlikku soojust, mida meie venezuelalastena oskame jagada,» sõnas Maduro.

Venezuela minister Jorge Rodriguez ütles kolmapäeval, et tuhanded venetsuellased tahavad kodumaale naasta, kuid valitsus «ei saa seda avalikustada enne, kui see on reaalajas toimumas» kartusest repressioonide ees tagasipöördumist ihkavate venetsueellaste vastu.